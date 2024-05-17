為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權並把守在議場門口前，17日上午7點議場門打開，民進黨團欲強攻，雙方爆發激烈衝突。（姚志平攝）

為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權並把守在議場門口前，17日上午7點議場門打開，民進黨團欲強攻，雙方爆發激烈衝突。（姚志平攝）

國民.民眾兩黨連2天留守 成功占據立院主席台

國民黨團今（17日）力拚國會改革五法闖關三讀，藍綠白黨團都甲動，並於清晨6點集結完畢，結果約6點43分就在議場門口爆發嚴重推體、肢體衝突，現場一片混亂。更有立委鞋子、手錶都因此散落一地。民進黨立委郭國文則是除了和民眾黨立委黃國昌爆發衝突，也控藍委打人，並說「怎可以把陳永康將軍放在第一線，年紀（73歲）這麼大還放第一線」。

郭國文在立法院找鞋畫面被媒體直擊，他也說，連手錶也掉了，但沒有受傷，並氣憤指控藍委新科立委太狀況外，丁學忠還打人。他認為，肢體衝突、擠壓難免，但不要打人，並說「怎可以把陳永康將軍放在第一線，年紀這麼大還放第一線，我就請陳永康退到後面，這樣才對，肢體衝突沒關係，但不要暴力」。

藍白黨團都決心在今日完成國會改革法案，15日起就在議場前輪班排隊，搭帳篷、放躺椅以及電風扇一應俱全，就是要確保今能率先提案要求議程順利。民進黨團則在今日6點發動甲動，預計使用人海戰術，透過51位立委都登記發言的方式拖延時間。