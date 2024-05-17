【517表決戰】黃國昌咆哮「可以插隊嗎」 綠委郭國文「打臉」吼：不要噴口水 @ChinaTimes

立法院三黨今日一早就爆發激烈衝突，民眾黨立委黃國昌在簽到排案時，數度對民進黨團總召柯建銘咆哮「可以這樣插隊嗎？」民進黨立委郭國文則上前推開黃國昌，讓黃爆氣怒轟「可以這樣打人嗎？」對此，郭國文也在臉書還原真相，他說，黃國昌今天上午簽到時意圖妨礙柯總召簽到，被他制止後，黃國昌就開始在他耳邊咆哮，還對他的臉狂噴口水。

郭國文說，當下他的耳朵跟他的臉都受不了了，所以把噪音製造口轉向，黃國昌就開始咆哮他打人。

郭國文揶揄指出，他真的錯了，他應該摸黃國昌的頭兩下說「你好乖，這應該才是關掉咆哮的開關。」