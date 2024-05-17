國民黨立委徐巧芯在台上吹起直笛試圖干擾民進黨立委。（蔡宗穎攝）

民進黨立委王世堅與國民黨立委陳玉珍在議場外爆發口角。（蔡宗穎攝）

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藍白黨團力拼國會改革相關法案三讀過關，還沒7點民進黨立委就衝向議場門口，雙方人馬爆發衝突，議場大門打開後國民黨率先送案成功並佔領主席台，確保屆時立法院長韓國瑜能順利主持院會。

7點一到議場門一開，國民黨立委就奮力擠進議場，剩餘委員則擋住入口阻擋民進黨立委進入，部分委員進入後，民眾黨立委黃國昌更回頭與立委顏寬恆、葉元之堅守議場第一道門，立委羅廷瑋則在第二道門口堅守防線。最終由國民黨委員們成功占住主席台，國民黨團書記長洪孟楷坐鎮主席座位。

綠委們則在主席台下方與國民黨團爆發口角衝突，立委徐巧芯更在一旁吹起直笛與喇叭試圖干擾民進黨立委們發言。

遞案成功後，國民黨團總召傅崐萁表示，今天再次展現中華民國是法治社會，大家應照我國國會議事規則走，藍白兩黨在議場門口48小時不眠不休排隊，但是到了將近開門要送案登記時，民進黨再次示範錯誤行為，不只推擠還讓人受傷，用插隊、耍流氓方式要把藍白立委推開。

傅崐萁強調，我們是按照規則進行的國會，但很遺憾執政的民進黨再次用這種態度對付在野立委，準總統賴菁得即將就職，難道他要把台灣帶到烽火連天、朝野永無寧日，更加破敗的台灣嗎？

傅崐萁批評，基本的禮教次序規矩都沒看見，今天卻被暴力方式起衝突，奮勇抵抗後終於順利占據主席台，希望今天議事順利進行，讓國會改革5法順利通過，藍白立委就是希望民意被伸張，讓國會能調查清楚過去的腐敗，還給國人知的權利。

在衝突中不慎跌倒的民進黨立委王世堅從議場走出後表示，他跌倒也拖了兩個下水，他批評，國民黨太過分，已多數優勢不讓他們協商，包含藐視國會罪要入刑法，應該逐條協商，雖然重大法案有冷凍期，但冷凍後應該逐條協商，但現在卻要逕付表決，這是多數暴力。進到議場開會是立委的職責也是權利，但藍白要阻擋只能排除。

此時，國民黨立委陳玉珍出現打斷發言，指出在委員會有討論，後來是民進黨自己不出現，王世堅大聲喊道，昨天是黃國昌協商到第4條，國民黨就說不協商了。兩人爆發口角衝突，王世堅強調是國民黨沒收協商，陳玉珍則反批，王世堅認知作戰，給國人錯誤訊息。

王世堅更指著戴著鋼盔的陳玉珍怒轟，阻擋我們進入大議事廳的是你們，妳看妳現在戴什麼？陳玉珍不滿反駁，是因為擔心再次被計時器打。又一頓口角爭逐後，王世堅離開步入議事廳。