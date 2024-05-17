小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。暑假日本線旅行團費較去年不漲反降。旅行品保協會16日表示，雖因通膨使物價上漲，但因日圓大幅貶值使日本國民出國慾望降低改為國內消費，韓國、大陸赴日包機大幅增加，飯店、餐廳、巴士報價均漲使成本增加，惟因台灣市場面沒有去年好，加上機位供給量增加，旅行社壓縮利潤搶市占，故今年暑假日本線旅行團團費較去年同期約降10％。

【1】暑假旅日團費 不漲反降

旅行品保協會16日公布「7～9月各線旅行團參考價格」，因旺季、加上通膨全球缺人缺工等因素仍在，雖跨境旅遊航空運能逐漸恢復，暑假各線赴海外旅行團售價雖相對收歛，但仍較去年同期上漲，漲幅約自5％至10％。

【2】AI PC元年 科技巨頭唱旺台鏈

AI PC時代來臨，和碩董事長童子賢、廣達資深副總楊麒令、華碩共同執行長胡書賓及光寶科總經理邱森彬，均看好AI PC將為台灣供應鏈，帶來難得一見的機會與潛力。童子賢強調，2024年會是AI PC元年，相關零組件、軟體架構等皆已開始支援，將讓已有40年歷史的PC產業萌發新芽。

【3】新台幣匯率硬起來 兩日狂升近3角

美國4月消費者物價指數（CPI）比預期溫和，美債殖利率與美元指數大幅回落，主要亞幣全面走揚，加上台股再創高，新台幣16日開盤即狂漲，盤中勁揚逾2角，終場收在32.12元，強升1.92角，創4月11日以來收盤新高，總成交量暴增到28.205億美元，是4月20日以來最大量，若升勢延續，將挑戰32元關卡。

【4】廣達太讚！外資全面大升目標價

台股AI供應鏈重量級法說會檔檔強棒，廣達第一季獲利超前，並釋出AI伺服器將貢獻2024年伺服器營收逾50％展望、2025年進一步上揚訊息，激勵內外資大型研究機構對其後市看法更趨樂觀，幾乎全面調升目標價，300元以上不僅是基本共識，最高更來到383元天價。

【5】巴菲特祕密清單曝 索羅斯大砍台積電ADR過半

據股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）15日向美國證管會（SEC）呈交的13F文件顯示，該公司第一季大舉拋售蘋果逾1億股，同時揭露自去年下半年就開始布局的神祕持股，就是全球最大產險公司安達集團（Chubb Limited）。