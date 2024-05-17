儘管灰狼17日要跟衛冕軍金塊進行西區準決賽G6，當家控衛康利確定傷癒復出上場，灰狼卻已提前準備找來康利的最佳頂替人選，因為根據克里夫蘭當地記者達瑪瑞爾爆料，灰狼接下來將會全力利用交易，去跟騎士換來加蘭，藉以讓他跟愛德華茲組成最強後場組合。

「灰狼應該是最可能搶購加蘭的球隊，」達瑪瑞爾表示，「自從2018年灰狼嘗試透過交易換來選秀權挑走加蘭以來，灰狼就是加蘭的球迷，且目前需要替老將康利訂定接班計畫，加蘭可以完美適應灰狼體系，能在後場當上一名傳球第一、得分第二的後衛跟愛德華茲並肩作戰。」

「儘管想要完成這筆交易，灰狼勢必付出相當大的代價，因為加蘭是當前騎士全隊薪資最高的球員，不過灰狼仍想重新追逐加蘭的想法仍在，」達瑪瑞爾說，「如此一來也可幫助騎士換來一些優異的球員，藉以繼續圍繞米契爾打造更強的球隊。」

加蘭是在2019年第5順位被騎士選上，5個球季以來表現都算相當出色，唯一問題是他從未單季出賽超過70場，本季例行賽場均18.0分、6.5助攻與2.7籃板，接下來就看灰狼是否會在西區準決賽提前收工回家，接著就要趕緊替愛德華茲找尋更強力的隊友才行。