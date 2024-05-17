立院今日凌晨就亂成一團。（蔡宗穎攝）

國民.民眾兩黨連2天留守 成功占據立院主席台

藍白兩黨力拼國會改革法案順利排入議程，今早與民進黨立委推擠衝突後遞案成功，國民黨團發布新聞稿指出，國會5法已排入立院院會議程，預計將於今日表決三讀通過，讓陽光進入國會、貪腐現形。但在衝突中，藍委葉元之因激烈推擠胸口「被抓傷」，他也PO出傷勢照。

國民黨團批評，然而今日卻在立法院議場前，民進黨團立委身為執政黨立委，卻出現史上最嚴重的暴力肢體動作攻擊在野黨立委，必須給予民進黨團及民進黨主席賴清德最嚴厲的譴責，並正告民進黨，今日此舉宣告520要上任的賴清德政府，完全不尊重新民意、新國會，民進黨主席賴清德必須為今日的暴力行徑，負起完全的政治責任。

國民黨團強調，從周3上午就已經排隊，就是以合乎議事規則的方式進行，但沒想到民進黨以多數暴力耍流氓插隊的方式來製造推擠，讓警察、記者在推擠當中都有受傷掛彩，譴責發起暴力者該負完全的政治責任。

國民黨團點名，今議場開門前，民進黨團立委王定宇、鍾佳濱、洪申翰等多位立委對國民黨團立委進行肢體攻擊，批評這是身為執政黨立委該有的行為嗎？已經執政8年的民進黨立委，做慣了行政院、總統府的橡皮圖章，今日的「國會改革5法」修法，就是給國會最有力的武器可以監督政府、抓出貪腐。

立委葉元之也在臉書貼出胸前被抓傷的照片批評，民進黨暴力黨，連排隊基本素養都做不到，還跟人家講民主，強調國民黨為了送第1案，周3一早就在議場排隊，他自己更在昨天半夜在議場外睡到6點，結果民進黨突然想插隊，製造衝突，導致他受傷，議場大門也被擠裂。