水餃是家中冷凍庫的常備食品，大多人都在瓦斯爐用水煮，一名網友分享超狂作法，將冷凍水餃放到盤子，接著打顆蛋、加水和高湯粉攪拌均勻淋在水餃上，放進電鍋蒸，15分鐘後出爐就是一道美味的「水餃蒸蛋」。網友大讚原PO這樣煮太聰明，用蒸的很容易熟，而且皮不會破，吃起來Q彈又多汁，有雞蛋還能補充蛋白質。

一名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」社團發文分享食譜，她將冷凍水餃一顆顆整齊放在盤子上，接著打1顆蛋，加入1.5倍的水量及高湯粉攪拌均勻，直接淋在水餃上面，放進電鍋蒸，外鍋約1杯水，15至20分鐘就完成「水餃蒸蛋」。

原PO提醒小訣竅，在蒸煮的過程記得將電鍋蓋留點縫隙，蒸蛋表面才會平滑。她說這樣煮非常方便，熟了電鍋就會跳起來，不像在瓦斯爐要一直顧著。

貼文引發討論，網友紛紛留言讚「好聰明，這樣煮餃子也不太會破」、「太有才了，學起來」、「我以為底下鋪菜一起蒸就很厲害了」；也有婆媽分享其他創意煮法，可以用酸辣濃湯包煮湯，起鍋前加蛋花湯，再丟入煮好的水餃，就變成酸辣湯餃。