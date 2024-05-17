55歲「趙哥」趙正平過去參加《康熙來了》走紅，還被主持人小S冠上「呱呱哥」暱稱。最近趙正平在抖音分享試吃汪小菲旗下品牌酸辣粉的影片，提到小S字幕上竟打著「小曲線」，而這正是近年因離婚事件不滿大、小S網友給兩人的封號，引來網友轟趙正平疑似背刺小S。

趙正平早年是節目製作人，後來出道成為通告藝人，因在《康熙來了》裡和小S互動逗趣，名氣大漲，還跟梁赫群、林智賢組團「景行廳男孩」。近日，趙正平在抖音曬影片，寫下：「不要叫我呱呱，我今天要...嗦完妳前姐夫家的酸辣粉」，像是對小S喊話。

趙正平在《康熙來了》和小S有許多互動。（圖／中時資料照）

影片中趙正平先分享、介紹自己拿到的兩款酸辣粉外包裝，接著說：「大家也都知道啊，這是我之前這個錄《康熙來了》，我們那個主持人的前親戚啊，他們家賣的東西」，並表示聽說賣的「紅紅火火」，他在台灣也拿到了，之後開盒、泡熱水，吃給大家看，並大讚味道濃郁好吃。

趙正平近日在影片字幕稱小S是「小曲線」。（圖／翻攝自抖音）

見此，網友評價兩極，抖音上網友都驚訝趙正平公然挺汪小菲，紛紛說：「趙哥我敬你是條漢子，明是非，雖然割了雙眼皮」、「無愧：正平這個名字」、「趙哥你是不用上小姐不熙娣了嗎」、「不是…這…趙哥，好意外，你居然帶麻六記，以後灣灣綜藝還能跑嗎」。而趙正平的微博下則是出現許多罵聲，留言說：「當初靠著上《康熙來了》走紅網絡，現在這樣稱呼小S，這種男人也太沒品了」、「搞搞清楚關注你的人九成都是喜歡小s才順便關注你的」、「忘恩負義的東西」、「趙正平你什麼意思」。