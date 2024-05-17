台北市警局大同分局重慶北路派出所警員蘇冠宇、陳佳豪，日前執行巡邏勤務時接獲通報，在延平北路4段有老翁呆坐路旁需要協助，2人獲報後隨即趕赴現場查看。

據了解，年近960歲的張姓老翁不慎跌坐在路旁，而且四肢癱軟無力，員警耐心關懷老翁後得知，老翁獨自外出後因迷失回家方向，不知如何是好，只好呆坐在路旁，但沒想坐下去就站不太起來，所幸熱心路人發現異狀幫忙報警。

員警檢視老翁胸前掛牌，填寫有緊急連絡資訊，立即聯繫家屬，發現老翁與妻子共同生活，但家裡僅她一人在家，也無力外出將先生帶回，員警聽聞之下，隨即主動幫忙，將老翁平安送返家，並交給家人照顧。

大同警分局表示，肯定本案執勤員警見民眾需要協助，本於熱心、愛心與責任心，確實發揮為民服務之精神，獲致好評，同時也呼籲，高齡長者最好在親友陪伴下外出，儘量避免單獨出門。另，可自行製作掛牌或手環，將緊急聯絡資訊寫於上方，以利狀況發生時能立即聯繫家屬，避免迷失街頭。