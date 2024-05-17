俄羅斯總統普丁應中國大陸國家主席習近平之邀，於16日至17日赴陸進行國是訪問。普丁在訪問前說，兩國關係達到「前所未有」的水準。然而，與兩年前的聲明相較，現在雙方已不再提「兩國友好沒有上限，合作沒有禁區」。

綜合《紐約時報》和《央視》網報導，在「習普會」後，兩國發表聯合聲明時提到，當前的中俄關係超越冷戰時期的軍事政治同盟模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三方的性質。然而，烏俄戰爭爆發後，中俄關係「無止境、無上限」的說法逐漸沉寂，這次中方外交部多次強調，兩國關係是「不結盟、不對抗、不針對第三方」。

上海國際關係學者沈丁立說：「中國視俄羅斯為重要的戰略夥伴，希望給予普丁適當的尊重，但出於經濟和其他原因，也希望與歐洲和美國保持良好的關係。這是非常困難的平衡之舉。」

中俄不只在國際關係上視彼此為重要的策略夥伴，其實，若把視訊會議算在內，習近平與普丁會面過超過40次，比其他任何領導人都多。兩人經常互祝生日快樂，並稱對方為「老朋友」，或是「親愛的朋友」。

但力挺俄羅斯也使中國成為西方施壓的目標。美國聲稱，儘管北京沒有直接的協助俄羅斯，但仍透過衛星情報、戰鬥機零組件、微晶片和其他軍民兩用設備等，在戰爭中協助克宮，華盛頓已連續對涉及俄烏戰爭的中國企業實施了制裁。

此外，北京對烏克蘭戰爭的暗中支持，也損及中國大陸在歐盟的名聲。先前習近平訪法期間，因為俄烏戰爭而受到質疑，這促使習近平多次強調，中國「既不是這場危機的製造者，也不是當事方、參與方」。

雖然習近平並未表明，他會利用影響力來結束這場戰爭，但大陸在與俄羅斯結盟的同時，持續地穩定與西方的關係，有人將這為「腳踏兩條船」戰略，而這一戰略可能正在取得成效。如今中美關係比以往緩和，幾個歐洲主要國家的領導人持續與習近平接觸。這種做法在國內為習近平贏得了更多支持。

喬治城大學研究亞洲問題的教授麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，大陸學者和智庫分析人士認為，戰場上的形勢正朝著有利俄羅斯的方向轉變，「對習近平來說，腳踏兩條船戰略的效果比他們想像的要好，而且中國為此付出的代價很小」。