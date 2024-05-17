男星張立東經營的YouTube頻道「東東隆咚鏘」，昨（16日）上架一則採訪在新北經營4家酸菜魚店的老闆呂欣珮，女方的高顏值、好身材吸引關注，卻遭網友質疑找乾爹金援；對此，呂欣珮霸氣回擊。

呂欣珮為了參加YouTube頻道「東東隆咚鏘」拍攝，特地請造型老師協助妝髮，她紮起頭髮，化著甜美的妝容，身穿黑色貼身改良式旗袍，勾勒出S型的完美體態，布料中間還挖空小露事業線，讓觀眾大飽眼福。

美麗老闆呂欣珮在新北有四家店。（圖／YT@東東隆咚鏘）

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呂欣珮受訪表示，做生意之前，在大陸當四年舞者，後來拜師學製作酸菜魚，回台灣後開店，順利在新北市擴展至四家店，她也在節目中秀刀工和下廚的技巧，讓人見證是有真實力。被問到喜歡的異性類型，呂欣珮表示欣賞有肌肉線條的帥哥，可接受有點小肚子，個性不能比她強勢。不過，男粉絲恐怕要心碎，因為她誠實地坦言，目前戀愛ing。

節目播出後，許多網友都被呂欣珮的亮眼外型驚艷到，紛紛留言誇：「這老闆娘真的超正」、「身材真好」、「這老闆娘顏值也太高了...皮膚還透光」、「有身材有外貌會料理，只能說讚」。

但也有不禮貌的網友留下幻想文：「感覺在中國做dancer找到了乾爹，然後回台灣開店。不過真的很漂亮、身材也很棒！」對此，呂欣珮親上火線駁斥：「馬上就有沒水準的留言，我如果有乾爹我還開店幹嘛，這麼辛苦。」