新北市一名吳姓男子與印尼籍妻子曉雲結婚兩年，曉雲偶然一天下樓倒垃圾後竟就此人間蒸發，17年間音訊全無，而吳男多年間雖遲遲守候這段婚姻，但經報警找回妻子後，卻咬牙提出離婚。法院審理，認為兩人分開多年，婚姻關係早已名存實亡，判准離婚。

判決指出，吳男與印尼籍女子曉雲在2001年4月共結連理，婚後生活起初仍一切如常。不過時隔兩年，曉雲卻在6月時離家出走，吳男察覺異樣後隨即前往中和分局報案協尋，並順利將人尋獲。一個月後，曉雲卻對吳男稱下樓倒垃圾為由，竟就此一去不返整整17年時間。

後來吳男四處探詢，也曾通報移民署與警方，但過去多年始終不知妻子去向。時隔多年，吳男終於在警方的幫助下找到妻子，但曉雲卻一臉冷漠，不斷強調「不想回家」；面對妻子的冷淡，吳男最終心死提出離婚。

新北地院審理，審酌曉雲與丈夫吳男分隔兩地長達17年時間，夫妻之間早已名存實亡，並衡量曉雲去意堅決，可見二人已無意繼續維持婚姻關係，因此裁定准許離婚。可上訴。