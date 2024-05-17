Yeah aight 🧢 I’m sick of yall sometimes! https://t.co/B7zdP8APDk — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 16, 2024

最近陷入交易謠言的騎士明星後衛米契爾，17日遭到騎士隨隊記者菲多爆料，說他偶爾對於一些騎士隊友缺乏成熟和專注度，且在季後賽期間備戰與傾聽意見時的態度讓他感到沮喪，沒想到米契爾隨即在社群媒體上親自闢謠，「對啦，騙子，有時我真的很討厭你們這些媒體。」

甚至《ESPN》接著直接找上米契爾澄清，「米契爾沒有對於騎士任何人或任何事感到不滿，事實上他強調自己待在克里夫蘭打球蠻開心的，且在騎士獲得進步，但他也強調自己加盟騎士並非滿足闖進東區準決賽而已，而是用完整陣容面對塞爾提克結果會變怎樣。」

自從騎士在東區準決賽遭到塞爾提克4比1淘汰出局後，米契爾將被交易走人的謠言就沒停過，包含湖人、熱火、籃網等隊都有很強意願招募他，其中以湖人相當渴望挖來米契爾，跟詹姆斯、安東尼戴維斯組成全新三巨頭，可是今天也傳出米契爾毫無興趣加盟湖人。

因為米契爾傳出在職業生涯這個階段去跟詹姆斯一起打球並非好事，尤其是考慮到先前韋斯布魯克、羅素跟詹姆斯搭檔的狀況，米契爾更加堅定不想去湖人打球決心，加上他始終比較想去紐約打球，無論是籃網或尼克，他都可以接受，不過他的私人首選據傳還是尼克。