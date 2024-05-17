藝人黃子佼去年被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，遭民眾告發後，檢警搜索查扣黃的硬碟，發現黃加入網路偷拍論壇「創意私房」，購買7部未成年少女不雅片，台北地檢署依違反《兒少性剝削防制條例》給予黃緩起訴2年，須支付公庫120萬元，並要求黃寫下1200字悔過書，結果引發各界批評，認為北檢「輕縱」，案經再議，台灣高檢署認為北檢偵查未完備，將本案發回北檢，命令續行偵查，北檢續查後今（17日）提起公訴。

藝人黃子佼去年被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，開直播爆料多名女藝人吸毒，民眾向台北地檢署告發黃子佼涉嫌強制猥褻、毒品等罪，北檢偵結，因認為黃已獲對方同意和解，女方請求不起訴，黃性侵、性騷罪嫌不足，分別不起訴、簽結。

但檢警去年搜索黃時，自黃的硬碟中發現，加入網路偷拍論壇「創意私房」，購買7部未成年少女不雅片，黃認罪，檢方給予黃緩起訴處分，期間2年，支付公庫120萬元，並要求黃寫下1200字悔過書。

但北檢的緩起訴處分，引爆各界怒火。立委邱志偉、鍾佳濱等人曾舉行記者會，指據其掌握的緩起訴處分書部分內容，發現黃子佼犯罪行為比新聞先前報導的還要離譜，其所持影像內容，受害者多屬國人，其年紀從12、13到17歲不等，內容更非外界認知的穿著清涼，而是涉及殘忍的虐行。

且檢察官在緩起訴書內容也提到，觀看相關兒少影像，很可能激起對於兒少的犯罪行為，但卻僅因為審酌他沒有前科，影像予以銷毀，竟認定可予以緩起訴並寫1200字悔過書即可，這與社會觀念完全不符。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。