新北市中和日前驚傳雙尸命案，37歲蘇姓女子向警方供稱扛不住經濟、長照等雙重壓力，在汽車旅館飲酒及吸毒，情緒失控之下拿房間枕頭悶死9歲女兒、6歲兒子，訊後依殺人罪移送地檢署，複訓後羈押禁見獲准。據悉，蘇女昨天凌晨時被解送至台北女子看守所關押，並與分別涉嫌毒品、詐欺罪嫌的3名室友同房，期間心情平靜，並無太大起伏，精神與健康狀況良好。

回顧本起案件，蘇女於本月12日、母親節當天帶著9歲女兒、6歲兒子搭乘計程車辦理入住位於中和的一間汽車旅館，並向閨蜜致電傾訴生活煩惱。時隔一天、13日當晚，閨蜜攜丈夫前往旅館探望蘇女，兩個孩子並無異樣。

徐姓友人14日下午攜帶餐點前往旅館，開門後卻驚見蘇女的兩個孩子失去生命跡象倒臥一旁，而蘇女的身旁置放著K他命及空啤酒罐，二人起口角後引發工作人員關注，隨即報警處理。警方獲報到場，拉起封鎖線進行採證，並通知蘇父到場認屍，蘇父趕抵後悲痛難忍，當場失聲痛哭。

警方表示，蘇女昨天在分局偵訊期間精神恍惚，因此暫停夜間偵訊。蘇女今上午供稱，為了照顧罹癌的祖母而辭職，生活上面臨沉重的經濟壓力，母親節當天與家人爆發爭執後，一怒之下帶著錢財、孩子入住中和的汽車旅館。

蘇女指出，14日上午9時，先用枕頭悶殺9歲女兒，女兒因痛苦掙扎而抓傷她的手臂。時隔1小時，她再拿同一個枕頭悶住6歲兒子，直至他逐漸失去呼吸心跳，並伴屍呆坐將近4小時，原想與孩子「一起上路」，但被前來探視的徐姓友人阻止。

檢方於板橋殯儀館相驗屍體，初步研判兩個孩子的死因為窒息死亡，由於案發現場也查獲毒品K他命捲菸1支及殘渣，因此法醫懷疑小孩生前曾被餵毒。另外，蘇女之前在經濟、精神上面對雙重壓力，警方認蘇女可能因為酒精、毒品的催化而情緒失控，不排除她預謀犯案的可能。

警方訊後依殺人罪將蘇女移送新北地檢署偵辦，新北地院昨（16）日裁定羈押並禁止接見通信，至於徐姓女友人、前夫則將以證人身份一同送往地檢署開庭說明。

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