近年來發現詐欺集團為大量收購人頭帳戶，已將目標轉向來臺工作之外籍移工，許多移工會將自己薪資匯款的帳號交付給詐騙集團使用，甚至在離臺前就順手將帳戶予以販售，變成詐騙集團洗錢的工具。

為了有效杜絕移工交付及販賣金融帳戶，成為詐騙集團的工具，蘆竹警分局與鴻佰科技股份有限公司簽訂「打擊犯罪合作意向書」， 另外蘆竹分局偵查隊及防治組前往鴻佰科技股份有限公司及移工宿舍，向外籍移工宣導交通安全及離台前將帳戶結清，不要將網路銀行帳號、提款卡(含密碼)輕易交付他人，避免移工因不知道為什麼諳台灣法令而誤觸法網。

鴻佰科技股份有限公司表示，過去已多次透過講座、海報及多語種文宣，向移工進行帳戶防詐宣導；更期望透過此次蘆竹分局的宣導及案例分享，提醒移工不要因一時小利而將帳戶、手機租借或販售他人使用，成為詐騙集團或洗錢共犯。未來鴻佰科技亦在將堅定持續支持政府反詐騙工作。

蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，金融帳戶及存摺等金融資料必須小心保存，不要輕易交付於他人，甚至是販售，洗錢防制法已定有規定，上述行為都可能面臨相關刑事、民事責任，切勿在任何利誘及脅迫下，做錯的選擇，若有任何詐騙相關疑問，請撥打165反詐騙專線諮詢及查證，也可以撥打110或親至各警察單位查詢。