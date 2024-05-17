新竹做為科技重鎮，不少人抱怨物價不比台北低。一名網友分享，最近在新竹吃飯，意外聽到竹北的地方媽媽聊天，感嘆「在這裡吃飯好便宜，平常一餐都要500元」，仔細一看發現對方吃的是一盤300元的料理，讓他很驚訝，也很好奇竹北的物價，一餐500元是否正常，引起網友熱議。不少人表示，竹北的地方媽媽有很大機率是竹科媽媽，年收入300萬以上，一餐500元似乎可以接受。

一名網友在PTT上分享，最近在新竹吃飯，意外聽到隔壁桌的2位客人聊天，聽起來應該是竹北的地方媽媽，其中一位媽媽邊吃邊感嘆說：「在這裡吃飯好便宜！」另一位媽媽則附和說：「對啊！我平常一餐都400到500元！」

原PO表示，當下他忍不住抬頭偷看對方點了什麼，結果是一盤300元的料理。雖然300元的料理不算貴，但也不能說是好便宜，因此聽到這2位地方媽媽的話，真的讓他覺得驚訝，也很好奇竹北人一餐500元是否正常。

貼文引起網友討論，不少在地人點頭表示，一餐500元似乎頗為正常。「500是低消，基本上只能吃粗飽」、「竹科媽媽管錢的，年收300萬以上，當然吃得起」、「因為竹北是新竹天龍人」、「500元算便宜了吧，教練課一堂都要1000多元」。