卓揆內閣聲量王是？

賴清德政府的內閣團隊，5月20日即將就職，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理最新十大人氣內閣成員，其中準國安會秘書長吳釗燮聲量第一。在好感度部分，準總統府秘書長潘孟安、準行政院長卓榮泰位居第一、二名。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，卓榮泰、潘孟安好感度高，因他們所在職位是重要且代表總統意志的位置，算是好的起手式，對未來施政是個好現象。

No.10 潘孟安｜好感度0.87

準總統府秘書長潘孟安與準總統賴清德的好交情眾所皆知，2019年總統初選，潘孟安力挺賴清德挑戰總統蔡英文；2024年潘孟安更是擔任賴清德競選總幹事，520他入府後，協助府院黨溝通，貫徹賴清德意志。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，潘孟安於屏東縣長任內表現好，沒太大負評，形象不錯，但因為是南部政治人物，不是媒體寵兒，所以知名度不高，網路討論度低。

潘孟安聲量高點與520國宴有關，國宴首度移師台南酒店，菜色包含珍奶，引起不少人關切珍奶糖度，潘孟安說，賴清德沒有指定要全糖，為了健康改用半糖，而酒店總監楊福強透露是「3分糖」。

No.9 陳時中｜好感度0.36

準政務委員陳時中曾任衛福部長、行政院衛生署副署長、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，在新冠肺炎期間擔任中央疫情指揮中心指揮官，沉穩領導眾人度過疫情的形象深植人心，但3+11會議紀錄、高端採購價格不透明也讓他備受爭議。有網友表示，「推，感謝阿中部長在疫情期間保護我們」、「敗選者聯盟」。

過去陳時中任內曾推「再生醫療三法」，準衛福部長邱泰源當時身為同黨不分區立委，卻「逆時中」提出另一版本與衛福部對抗。日前卓榮泰公布邱泰源接任衛福部長時，醫界也是正反意見兩極。此次邱泰源任部長、陳時中當政委，兩人專業可互補，也可算是平衡兩派支持者意見。

No.8 林靜儀｜好感度0.38

前立委林靜儀將接任衛福部政務次長，她是婦產科醫生，2007年受婦團推薦，進入行政院婦權會，2014年擔任民進黨婦女部主任，後來成為民進黨不分區立委，2022年參與台中第二選區立委補選當選，2024年連任失利。她指出，醫療制度應健全永續才能維護國人健康，醫療好，人民好；人民好，國家好。未來會配合準衛福部部長邱泰源，落實準總統賴清德健康台灣政見，並延續衛福部「任務必勝」的成績。

據悉，衛福部負責督導醫療業務的政務次長，一度傳出多人競爭，但目前閣員名單男性居多，林靜儀身為女性且具有政策辯護能力而出線。有網友表示，「落選都當官囉」、「只要忠心，永遠有位置」。

No.7 郭智輝｜好感度0.54

崇越集團董事長郭智輝即將就任經濟部長，成為台灣首位半導體背景的經濟部長。郭智輝表示，將以40年的產業經驗與人脈，推動台灣經濟永續轉型，更上層樓。他身價百億，所創立的崇越集團橫跨半導體、光電、綠能等領域，最著名的經歷是24歲曾當過鴻海集團創辦人郭台銘翻譯兼司機。

國民黨立委王鴻薇揭露，郭智輝曾違反證券交易法遭起訴，獲判有罪。對此，崇越集團回應，起因為2007年商務糾紛，財報數字有出入，主動重編財報，故從輕發落，判予緩刑，並強調依據公務人員第28條規定，接任經濟部長並無違反規定。有網友表示，「有關係就沒關係」、「這就是民進黨的經濟部長」。

No.6 鄭麗君｜好感度0.40

準行政院副院長鄭麗君曾任文化部長以及立委，立委期間提出婚姻平權法案，成功推動同婚釋憲案；卸任文化部長後積極推動青平台智庫事務，從政30年持續推動台灣政治與社會轉型，展現實踐理想的毅力與智慧。鄭麗君曾參與總統蔡英文十年政綱，也當過賴清德國政顧問召集人，負責賴清德所推出國家希望工程整體論述擘劃，深獲蔡賴重用。

國民黨4月指控，鄭麗君丈夫沈學榮利用子公司作為白手套，西進中國賺紅錢。對此，鄭麗君辦公室澄清，2012年鄭麗君擔任立委後，沈學榮就沒有在中國產業投資及擔任任何公司之管理職。有網友表示，「反中是工作，賺紅錢是生活」、「舊飯重炒」。

No.5 鄭文燦｜好感度0.42

行政院副院長鄭文燦曾多次和對岸打交道，當過海基會副秘書長以及民進黨中國事務委員會發言人，被視為民進黨「知中派」，加上他形象溫和，這次接任海基會董事長，被視為賴政府對中國釋出善意。鄭文燦表示，兩岸政策方面，準總統賴清德提出遵循中華民國憲政體制，「不卑不亢，維護現狀，自信交流」，希望能夠恢復兩岸對等對話，務實處理兩岸發展，以和平為基礎的各種議題，「我們的善意是很明顯的」。

日前因台糖涉及豬肉瘦肉精風波，鄭文燦和台中市長盧秀燕說好要一起挺國產豬肉，於是盧秀燕邀請鄭文燦到台中吃火鍋，有網友質疑，「食安不是用挺的吧？」。

No.4 林佳龍｜好感度0.51

總統府秘書長林佳龍將接任外交部長，他是美國耶魯大學政治學博士，從政資歷完整，在府院黨都歷練過，從民進黨秘書長、立委、台中市長、交通部長到未來的外交部長，林佳龍儼然是除了準國防部長顧立雄以外，台灣最全能的人才，地方治理、交通建設、府院黨溝通到邦交事務一手掌握。林佳龍說，他會以過去的歷練為基礎，進行跨域整合，用戰略性的思維和作為，推動以民主為基礎的價值外交，以及推動產業日不落國的經貿外交，為擴展新的外交空間和成果增添新的力量。有網友表示，「大風吹內閣，換來換去還是同一批人」、「當什麼什麼就出事」。

No.3 卓榮泰｜好感度0.71

卓榮泰將成為準總統賴清德的首任閣揆，賴清德當行政院長時，卓榮泰曾為行政院秘書長，不只熟稔行政院務運作，兩人互動也有絕佳默契。此外，卓榮泰擔任民進黨主席時頂住壓力，處理2019年總統初選「蔡賴之爭」，從政身段柔軟、擅長協調溝通，深獲賴清德信任，被視為執行賴清德意志的最佳人選。

對於卓榮泰聲量位居第三，好感度高居第二，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，卓榮泰公布內閣名單象徵新氣象，大部分名單上的人爭議性不高、經歷符合職位，加上卓榮泰過去在政壇擅長溝通以及溫和的形象，因此好感度高。

No.2 顧立雄｜好感度0.45

國安會秘書長顧立雄接任國防部長，是我國第七任文人部長，他先後擔任過律師、立委、黨產會主委以及金管會主委等重要公職，其多元的職業生涯及實力，也被視為最斜槓的政治人物，在網路上引發討論，有網友表示，「完全沒有軍事歷練能當部長，還真是驚人」；但也有人認為，「選對的人，用對的部長」。

顧立雄擔任國安會秘書長期間，總管國家安全情報，不僅深入參與台美、兩岸事務，更奉派出席台美高層軍政對談等會議，深受總統蔡英文信任。對於接任國防部長，顧立雄表示，他清楚國防戰略目標，會以專業國軍團隊、軍令部門、軍備部門等一起合作，打造一支現代化的勁旅。

No.1 吳釗燮｜好感度0.35

擔任外交部長6年多的吳釗燮，擁有美國政治學碩、博士學位，曾任陸委會主委、駐美代表，未來將出任國安會秘書長，其豐富國際經驗與人脈將成最大資產。吳釗燮英文流利、活潑敢言，使他在國際媒體能見度極高。有別於傳統外長的彬彬有禮，吳釗燮擅長用直白語言，嗆聲俄羅斯與中國。

近期吳釗燮也因爲國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克的密約，兩人互槓衝高聲量，但好感度也最低。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，由於行政立法衝突，加上是敏感的國安問題，人民不希望看到外交問題因為政治對立，然而雙方攻防言論偏向政治對立，讓人無法看清事實真相，導致吳釗燮好感度是前十名中最差。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年04月10日至2024年05月09日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『卓揆內閣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統