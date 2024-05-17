知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，昨(16日)已赴台中監獄服刑，編號為3469。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）感嘆社會上越來越多受刑人、更生人，只要身上有過案件或有前科，就盡量別奢望還能好好生活。

Toyz 16日上午現身台中地檢署執行科報到，並在當日下午1時搭乘囚車到台中監獄服刑，引發社會議論。網紅鳳梨16日下午發文感嘆，社會上的受刑人、更生人越來越多，每天都有不同的事情重複發生，而世界從不會因為少了誰而變更美好。

鳳梨指出，越來越多的鍵盤俠只會造成社會冷漠日劇漸增，未來會發生的兩件事就是「關你什麼事」跟「關我什麼事」，無奈社會風氣變成製造對立來賺流量和博眼球。鳳梨更感嘆：「當你身上卡過案件或有了前科，就儘量別奢望能好好生活」，呼籲人們做事前務必思考清楚，否則一失足成千古恨，到頭來後悔莫及。

鳳梨發文。(圖/鳳梨臉書)

鳳梨19歲時也走過歪路，當時加入詐騙集團，騙走一名高雄阿嬤47萬，後來又被警察抓到持有毒品K他命，2起案件讓他被判3年有期徒刑，2015年7月才獲准假釋出獄。而這段黑歷史，偶爾會遭網友翻出來謾罵，鳳梨當時回應：「我一直都承認我是惡行至極之人，我到底什麼時候包裝自己否認過？」更說自己現在一直努力彌補社會。

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