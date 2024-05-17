00929自2023年6月上市以來，話題不斷，不僅開啟月配息風潮，也創下國內ETF多項第一紀錄，例如只花150天成為規模最快破千億元的ETF；僅花35週股東人數破60萬人，為史上最速達標的ETF。

在4月大幅加碼配息53%的吸引力之下，00929市場買氣持續居高不下，總計4月成交張數近341萬張，較3月的313萬張，成長8.7%；4月更有連續三週榮登官股買超張數及買超金額雙料冠軍。

散戶及官股大舉敲進之下，00929規模加速成長，5/16日正式晉升為「2,000億元俱樂部」成員，比4月初的1,574億元，短短一個多月成長27%，也創下台股有史以來，第一檔ETF規模最快破2,000億元的紀錄，僅花342天就達標。相較於ETF規模前四大，0050的18.7年、0056的15.3年、00878的2.8年，以及00919的1.5年，速度顯然快了許多。

台股ETF五哥晉升2,000億俱樂部所花天數

資料來源：CMoney，資料日期：2024/05/16

00929自4月開始將配息金額由0.13元提高至0.2元，並將於5/20發放股息，歡慶520總統就職大典之餘，也讓70萬股民同享喜樂，領到首次加碼配息的大紅包；同時，5月配息金額依然維持0.2元，也於5/20除息，只要在此之前持有或買進00929，即可參與此次配息。

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