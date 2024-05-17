【517表決戰】王美惠衝議場「出手打駐衛警」 怨不該介入：悲哀 @ChinaTimes

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，立法院將上演表決大戰，上午6點多點，民進黨立委要衝進一場，雙方爆發衝突。民進黨立委王美惠還出手攻擊門口駐衛警，把員警的帽子扯下、還打了好幾下。王美惠還抱怨說警察不該介入，「台灣已經變了，悲哀啦！」

民進黨立委王美惠今上午衝進議場時，出手搶下駐警的帽子還打了好幾下。(截自中天新聞)

立法院今上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，藍綠白三黨都甲動，在７點搶進議場的第一波攻防後，藍、白委佔領主席台。

民進黨立委由洪申翰、鍾佳濱、沈發惠帶隊，約在6時43分向議場門口衝鋒，國民黨則由張智倫、林德福、謝龍介上前抵擋，鍾佳濱上前支援時，雙方激烈推擠，謝龍介霸氣高喊「這裡我管的！」與鍾佳濱扭打在地，場面一度失控。

民進黨立委王美惠也想衝進議場，出手扯下一位駐守議場大門的警察，直接將該員警帽子扯下，還連續打人好幾下。王美惠事後還說，她覺得立委怎麼衝突都不要緊，但警察不能介入，她要進去但警察擋在門口不讓她進去，「台灣已經變了，悲哀啦！」