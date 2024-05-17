據美國之音引述路透報導，美國政府當地時間16日宣佈，將阻止來自中國的26家棉花貿易商或倉庫設施的產品進入美國。這是美國政府為清除供應鏈中存在的包含維吾爾少數民族強制勞動產品而展開的行動的一部分。

報導稱，這些公司被最新列入《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）實體清單中。該清單限制美國政府所認定的與仍在發生的新疆地區對少數民族「種族滅絕」相關的產品進口到美國。

美國國土安全部在一項聲明中說，這些被列入清單的棉花產品製造商的廠址雖然不在新疆，但是它們使用的棉花卻源於新疆。該聲明還說，「它們被列入清單將增加透明度，確保有責任感的公司能對它們的供應鏈進行盡職問責，以確保它們的供應鏈不包括利用強迫勞動製造的產品。」美國官員相信，中國當局在西部的新疆地區為維吾爾和其他少數民族穆斯林設立了勞動營。北京否認任何強制勞動。

據美國國土安全部統計，自《防止維吾爾人強迫勞動法》2021年通過以來，華盛頓已經將65個實體列入實體清單，限制它們的與涉及強制勞動的產品進口。

報導稱，國際媒體、新疆問題研究人員與人權組織近年的多項調查和研究確認，中國政府持續以「再教育營」等方式打壓新疆維吾爾人，將至少100萬以上的維族及其他少數民族穆斯林關入「再教育營」進行各種政治洗腦，清除維族語言及文化，並進行強制勞動和強制節育等人權迫害。

美國國務卿布林肯今年4月下旬出訪中國前夕，美方公佈的年度人權報告也再度批評「中國政府繼續對以穆斯林為主的維吾爾人和其他少數族裔、宗教群體進行種族滅絕、反人類罪、強迫勞動等人權侵害行為。」

中國官方則多次否認新疆存在強迫勞動的指控，聲稱其在新疆設立的是「職業培訓中心」，目的是遏制恐怖主義、分離主義和宗教激進主義。

此外，2024年日內瓦人權與民主峰會5月14日召開。參加峰會的西藏、新疆和中國民主及異議人士同聲譴責中共針對藏人、維吾爾人、香港人的鎮壓，以及針對還包括台灣人在內的全球所有關心人權與民主的人士的跨國鎮壓。

據《印度時報》報導，維吾爾語言學家和詩人阿不都外力·阿尤普(Abduweli Ayup)在會上指控中國當局向其他省市強制輸出新疆維吾爾人和其他少數民族勞動力，是將新疆人口外移的「種族滅絕」。

阿尤普指責中共當局將90萬維吾爾兒童安置在寄宿學校，令這些學童與他們的家人和文化隔絕。他還批評當局對新疆少數民族穆斯林實施強制節育和墮胎。他指這種強制節育也構成「種族滅絕」。

阿尤普呼籲全球抵制與新疆強迫勞動相關的產品，避免從事任何支持中國公司、讓中國獨裁當局受益的經濟交易。