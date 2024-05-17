藝人NONO（陳宣裕）去年遭到網紅「小紅老師」等多名女子控訴性侵，事後有10女提告，其中3件北檢不起訴處分， 7件轉至士林地檢署偵辦。經過多次傳喚被害人、證人後，今（17日）士檢偵結，NONO其中5案被依妨害性自主等罪起訴，另2案則不起訴處分。

士檢今天偵結，認定7名被害人中有6人受害，NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，建請法院加重其刑。另台北地檢署不起訴2案，台灣高檢署日前發回北檢續查，北檢因2名被害人要求，上月已向高檢署聲請移轉士檢偵辦。

本案源於去年6月間，1名女模上網爆料曾遭NONO在車上強吻，NONO回應「沒有印象」後，小紅老師不滿NONO不承認、不道歉，代表被害人赴北檢提告。北檢去年8月指揮婦幼警察隊兵分3路搜索、傳喚NONO，查扣手機及筆電，檢察官訊後諭令NONO交保50萬元，並核發犯罪被害人保護命令，禁止NONO騷擾、接觸被害人。事後有10人提告，檢察官曾經2度訊問NONO，甚至勘驗其下體特徵。

去年12月，北檢偵結本案，認為有3名被害人指控罪證不足，不起訴NONO，另7女提告部分因無管轄權，均移轉士林地檢署偵辦。士檢今天偵結起訴NONO。

北檢不起訴的3案，分別是芳療師指控2011至2013年間為NONO服務時遭性侵得逞，她哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO竟稱「我比你更害怕」；有被害人指控2011年12月遭NONO在賓士車上強吻、揉胸，NONO還說「觸感真好」；另有被害人指控2010年為NONO按摩後，被對方強吻、揉胸，並稱「喜歡你這種可愛型、胸部大的」，涉嫌強制性交、強制猥褻罪。事後芳療師等2名被害人不服，向高檢署聲請再議，另1人則未聲請。

高檢署審查認為，NONO性侵案，因被害人眾多，部分指控犯罪情節仍有疑點，尚待進一步查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。北檢因2名告訴人要求，今年4月已向高檢署聲請將案件移轉至士檢偵辦中。