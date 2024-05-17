英特爾（Intel）分析師麥克貝斯（Ryan McBeth）分析疑似出現在中國的「愛國者」防空系統

最近社群媒體上流傳的一張照片顯示，一輛貨車正在運送酷似美國「愛國者」防空飛彈系統的物品，而令人訝異的是，地點竟在中國。

綜合外電16日報導，隨著這張照片出現，引發了一陣猜測。有人認為，俄羅斯已將在烏克蘭繳獲的「愛國者」飛彈系統轉交中國。然而，相關說法並未獲得中、俄或烏克蘭當局證實。

值得注意的是，俄羅斯雖曾聲稱，至少摧毀了兩套「愛國者」系統，但從未說過繳獲了它們。從照片中可以看出，這套「愛國者」看來嶄新，就像是剛造好般。

「愛國者」系統歷經實戰驗證了效能，使它成為尋求加強防禦力國家的首選。而烏克蘭就是其中之一，它正尋求更多「愛國者」，以對抗俄羅斯空襲。而烏克蘭經由美、德及荷蘭捐贈，目前至少有3套「愛國者」系統，其中一套戰略性部署在首都基輔附近。儘管面臨部分故障等障礙，烏克蘭官員仍堅決要求更多「愛國者」系統。

🚨Update: Report a captured Patriot Missile System was sent from Ukraine through Russia to China for reverse engineering! The technology will be replicated and mass production for worldwide sale soon!! pic.twitter.com/njQdb1ou7f — US Civil Defense News (@CaptCoronado) May 14, 2024

至於照片顯示，「愛國者」系統疑似出現在中國，專家經過深入分析後認為，這是解放軍使用的「視覺修改」（visual modification ，VISMOD）訓練工具。英特爾（Intel）分析師麥克貝斯（Ryan McBeth）指出，照片中的輪胎紋和尾燈和真正的美製「愛國者」系統不同，因而質疑照片的真實性。

此外，美軍事專家尚克（David Shank）也指出，來自發射器後端的臍帶電纜（umbilical cables）清楚地顯示，它要不是訓練發射器，就是誘餌。此外，它綠得很。而烏克蘭的「愛國者」和其他國家一樣，在硬路和/或泥土路上操作，要不了多久就變髒了。

事實上，在戰爭中拿實物模型來訓練和欺敵，並不是一種新戰術。在目前的烏克蘭戰爭中，俄烏都使用了仿製品，如坦克、戰機和「愛國者」防空系統實物模型等，來誤導敵軍。

長久以來，北京一直利用製作實物模型的方式，來研製新武器或提供訓練。例如，它打造了逼真的殲-31 戰機模型，將它們放置在中國新航母的甲板上，以提供空間參考和寶貴的培訓機會。中國在訓練上所下的工夫令人印象深刻，不僅在沙漠中打造了如實物大小的美國航母仿製品，衛星影像還顯示，沙漠中有兩艘阿利伯克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦的逼真模型。 而除了烏克蘭外，台灣也是「愛國者」防空飛彈使用國。