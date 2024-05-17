開發金今年股東會紀念品「經典野餐墊」已在5/15開放領取，提醒持股低於1張的零股股東，需在6/14股東會當天會場領取，發放至上午10:30或會議結束止，持股1000股以上股東，則有以下4種領取管道。

一、5月15日~6月7日：

持委託書在「委託人」欄簽名或蓋章，至各徵求場所辦理。

二、5月20日～5月29日：

持委託書在「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽股務代理機構辦理。

三、7月1日～7月3日

股東會當日以視訊出席，及5月15日至6月11日完成電子投票的股東，且未重複填委託書的人，可攜帶出席通知書、身份證明文件、列印電子投票「議案表決情形」頁面（擇一），洽凱基證券股務代理部領取。

四、6月14日

至股東會場領取，發放時間至上午10:30或會議結束止。

開發金擁有近85.4萬名股東，持股低於1張的零股股東高達19.9萬人，今年的紀念品「經典野餐墊」相當實用，還可當成環保保冷袋使用。開發金過往的紀念品時常掀起話題，2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」聲名大噪，甚至出現各地缺貨領不到的狀況