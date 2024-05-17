女子小萱與男子阿國（均化名）在2009年結婚後，雙方因個性、思想、生活方式不同，加上阿國會用小萱家人威脅，只要任何不順都怪罪是她的過錯，大約2019年開始已無交集，雖然同住但分房，各自過各的生活，已經形同陌路且無夫妻之實，2022年起更分居兩地，雙方毫無往來迄今，小萱因而訴請離婚。

法院審理，小萱主張14歲兒子的權利義務之行使負擔由她單獨任之，由於阿國身為親生父親，自應給付她扶養費，兒子每月所需扶養費約新臺幣2萬元，雙方應依1比3的比例分攤。

2人所生的兒子出庭作證時指稱，在他國一開學沒多久，父親就沒有住在一起，父親搬走之前，父母感情就已經不好，在家裡像陌生人一樣，互相不講話至少2年，有時也會生氣吵架，但一整年都沒有一起吃飯。父母分別搬走後，也不會聚在一起，連過年也沒有。

法官審酌，雙方先前同住時，已形同陌路約2年，期間甚至連共同用餐都沒有，之後更是分居迄今均無往來，可認已難維繫婚姻，更無期待雙方婚姻有再經營和諧生活之可能。

法官認，雙方夫妻、家庭彼此扶持共生的特質已不存在，堪認婚姻已生破綻而無回復希望，有不能維持婚姻的重大事由。日前依法宣判，小萱請求離婚應予以准予。而未成年兒子權利義務之行使負擔，考量其最佳利益，應以小萱單獨任之。

關於給付未成年子女扶養費部分， 法官認，依據小萱與阿國之年齡、經濟能力及工作能力等，認2人應依1比1之比例，各自分擔未成年子女之的扶養費用1萬元。可上訴。