45歲天王周杰倫最近在大陸舉行「嘉年華」世界演唱會，昨(16日)他在福州開唱，點到台下的男粉絲，對方表示先前跟周杰倫見面了兩次，這次是第三次，他讚周杰倫像太陽，他們就像是星星守護著他，最後點一首《楓》懷念籃球員柯比布萊恩（Kobe Bryant），讓周杰倫變臉走到舞台後方擦淚爆哭，事後他尷尬發文表示不知道是否因為當爸的關係，變得感性。

周杰倫和昆凌2015年結婚，育有2女1子，昨有位男粉絲在福州演唱會上表示，曾到台北西門町參加周杰倫的簽唱會，當時他站的是跟現在差不多的位置，第二次見到周杰倫是他和昆凌要在英國古堡結婚時，當時有群留學生在外面守候，周杰倫知道了便出去跟粉絲合影，粉絲說：「我就是其中一個」。

周杰倫在演唱會上罕見爆哭。（圖／中時資料照；翻攝自微博）

粉絲說：「杰倫我是直男，但是我發自內心的，我真的覺得杰倫哥你太帥了！」周杰倫立刻害羞臉紅，男粉絲接著說，這幾年他看到很多歌手有時淡出、有時又復出在這個圈子，只有周杰倫像恆星、像太陽永遠在這裡，「然後我們努力變成星星聽著你的歌發著光」，接著表示想點播《楓》，因為2020年時他們就是聽著《楓》懷念柯比。

周杰倫聽聞粉絲告白後痛哭。（圖／翻攝自 Threads）

舞台立刻響起《楓》的前奏，周杰倫表情數度崩潰，轉過頭去落淚擦淚，最後打起精神說：「來吧！我們來唱歌吧」，演唱會結束後，周杰倫發文說：「哥平常是不隨便流淚的，不知道是不是當了爸之後的關係，不過還是謝謝那位點歌的朋友，當年在我結婚古堡外等候的那群留學生，今天竟然被我點到，哥會繼續努力當歌迷朋友的太陽的」，最後開玩笑說：「以後點歌不准講感性的好嗎」。