據美國之音引述美國《華爾街日報》16日報導，在美中關係緊張因人工智能AI和半導體晶片等關鍵技術糾紛日漸加劇之際，美國科技巨頭微軟公司16日表示，它正在計畫將數以百計的微軟在中國的AI及雲計算領域的工程師遷往其它國家。微軟的亞太研究及開發項目雇傭了約7000名工程師，多數是在中國。外遷提議本周稍早時發給了相關員工。

報導引述熟悉此事的人士表示，微軟給予這兩個關鍵領域以中國公民為主的工程師遷移到其他國家的機會，其中包括美國、愛爾蘭、澳洲和紐西蘭。其中一人說，微軟正在詢問大約七、八百名涉及機器學習和與雲計算有關工作的工程師對遷移的意見。

作為美國最大的雲計算和AI公司之一的微軟採取這一步驟，正值美國政府逐步加強對中國開發尖端AI技術能力的限制力度的時候。白宮正在考慮推出新的規定，要求微軟和其他美國雲計算公司必須先獲得許可證，然後才能為它的中國客戶提供AI晶片。

報導引述微軟的一位發言人表示，提供這些內部機會是其全球運作的一部分，承認公司向一部分員工分享了內部外遷機會的選項。該發言人強調，微軟仍舊致力於在該地區的運營。

微軟的中國雲計算及AI團隊參與微軟核心產品的全球研究及開發。報導說，一位熟悉此事的消息人士說，那些被要求考慮外遷的工程師只是微軟涉及雲計算開發的數以千計工程師中的一部分。如果他們選擇不外遷，他們可以繼續留在中國為微軟工作。

微軟在全球的業務涉及從雲計算到遊戲，正在為建設AI基礎設施大舉投資。微軟最近承諾花費數以十億美元計的資金在全球興建數據中心。

路透報導說，美國商務部本月稍早時考慮推動新的規定，限制專有或閉源AI模型的出口。這些模型訓練所依賴的軟體和數據是保密的。

另據美聯社報導，在美中官員首次在瑞士日內瓦就AI技術舉行會談一天之後，美國官員15日說，美方提出了對中國「濫用AI」的憂慮，而中國官員則反擊美國對人工智能的「限制及壓力」。

報導說，美中高級官員有關AI的閉門商談涵蓋了人工智慧的風險以及管控的方式。而雙方的會議摘要則暗示了北京與華盛頓之間就涉及這個快速發展技術的緊張關係，AI議題已成為雙邊關係中一個新的燃點。

白宮國家安全委員會發言人艾德麗安·沃森（Adrienne Watson）在一項聲明中說，美國和中國在「坦誠和有建設性的」討論中，「就各自對AI安全及風險管控的方式交換了看法」。北京則說，雙方「深入、專業及有建設性地」交換了觀點。

美中雙方首次就AI的對話是美國總統拜登和中國領導人習近平去年11月在舊金山舉行峰會上取得的成果之一。這個對話表明雙方對AI這個富有前景但又有潛在風險的新技術的擔憂和希望。