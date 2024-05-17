一名30歲女子，出現嗅、味覺異常的情況，對於酸、鹹食物的感受與其他人大不相同，甚至會覺得聞不到味道、或突然對氣味很敏感，懷疑是得了糖尿病而就醫。結果檢查發現，她並沒有罹患糖尿病，但體內鋅含量卻嚴重不足，後續補充回來，不僅嗅、味覺恢復正常，連原本莫名掉髮的問題也改善。

外科醫師陳榮堅於個人粉專發文表示，當身體某些基礎狀態失衡時，面臨外界刺激有時會來不及反應或反應過度。若出現味覺突然改變的情況，可能是體內環境出問題，常見原因與微量元素有關。

陳榮堅進一步提到，先前遇過一名30歲女性病人，就診來看糖尿病問題，但對方既年輕體態又正常，便詢問為何會覺得罹病？女子則透露，和朋友一起吃東西時，別人都覺得食物很鹹，她卻覺得沒味道；別人覺得很酸的食物，其卻感到甜甜的，甚至有時還聞不到味道，或突然對氣味很敏感。而聽說這情況跟糖尿病有關，剛好也有家族糖尿病史，所以想檢查看看是否罹病。

陳榮堅接著說，檢查過後該女子並沒有罹患糖尿病，其他相關檢查也都沒發現問題，因此建議她可以考慮自費做微量元素的檢查。根據美國大型研究顯示，味覺異常者有50%和缺乏鋅有關。

果然經檢查發現，陳榮堅說，該女子的鋅只有正常人的3分之1。後續把鋅補充回來，病人的味覺和嗅覺也恢復正常了，且對方還表示，之前會莫名落髮，如今問題也獲得改善。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁先前指出，鋅是人體生長發育、免疫防禦、生殖遺傳等重要生理中所必需的營養素，因此對於男、女來說，都十分重要。

劉博仁說，一旦體內長期缺乏鋅，易造成包括落髮、指甲龜裂、皮膚炎和濕疹、味覺減退、嗅覺功能異常、消化功能降低、黃斑部病變、抵抗力差、孩童發育遲緩、前列腺疾病、性功能減退、不孕症等症狀。而免疫療法及免疫力提升都有賴足夠的鋅，食物可攝入肉類、貝類、堅果、全穀、乳製品、雞蛋等，都是獲取此營養素很好的來源。