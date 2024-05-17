立委徐巧芯。（蔡宗穎攝）

【517表決戰】堅守48小時！動員全黨精神喊話 傅崐萁：貪官汙吏無所遁形 @ChinaTimes

立法院今晨因國民黨團欲搶送第1案闖關國會改革5法三讀通過而爆發激烈衝突，更傳出民進黨立委王美惠搶下駐警帽子狠K員警頭部事件。國民黨團總召傅崐萁重申，相關改革法案都是依照大法官解釋修訂，也譴責民進黨委員各項粗暴行為，期盼稍晚立法院長韓國瑜能順利主持院會。

傅崐萁表示，希望在將近50小時共同努力下，能在今日順利完成民主程序，期盼立法院長韓國瑜10點能順利上台主持議事，讓相關國會改革法律在今天三讀完畢，並在總統公告後，針對過去貪贓枉法的官員進行聽證調查。

傅崐萁說明，他們提出的國會改革相關法律約60多條，內容完全是依照大法官解釋第585號制定，其他有關國會聽證場全也完全依照大法官解釋。他說明，民間來國會作證的相關人士，最高即使虛偽表示也是處以罰款。

傅崐萁續指，在政府官員部分若有偽證甚至偽造文書部分，立法院仍依照職權處以罰款，但因為是官員若涉及刑事問題，「立法院職權行使法」不會對其有任何裁判或懲判，而是移送給法院依照相關法律處理。他喊話民進黨，真的不要怕，澄清過去民進黨散播民間人士會被判3年以下有期徒刑、恐嚇證人等，都是民進黨的不實散播。

傅崐萁說，很遺憾民進黨當家鬧事，粗暴攻擊在野黨立委，包含立委羅廷瑋也被重擊3拳，國會是一個文明的地方，希望依照正常的議事規則進行所有程序。

被問及立委王美惠疑似襲警一事，傅崐萁批評，很遺憾民進黨立委不只暴力攻擊在野黨立委，還對執勤員警暴力相向，攻擊員警頭部，方才韓國瑜已經去慰問這些員警了，痛批民進黨3度執政竟然還有這種土匪流氓行徑。

立委徐巧芯稍早也痛批，這種行為也太垃圾了，還好沒看到，不然一定揍她。

立委徐巧芯稍早接受聯訪時，也拿出道具指出，直笛是為了以音樂陶冶大家身心靈，另外汽笛則是因為民進黨太大聲，吹了汽笛後的確讓大家安靜不少。她也秀出藏在袖套裡，包含護掌、護肘等各種護具，顯見已經為預期的衝突作好準備。

至於國民黨立委將赴太平島考察，是否會因今日大會拖延？徐巧芯指出，有可能會再調時間，但不管多晚都會去。

不過議場外王美惠正接受媒體訪問有關襲警一事，羅廷瑋直接嗆道，他目擊員警遭襲一幕，為他抱屈，他也看到該名員警轉過頭來一臉無奈。王美惠則在一旁說，現在講不清了，她在那邊用有沒有打到說實話她不知道。