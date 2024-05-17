每個女人，都有個童話公主夢，蕭邦（CHOPARD）為配合坎城影展開幕，推出以「童話故事」（Contes de Fees）為靈感打造的紅毯系列珠寶，繽紛五彩的寶石化身為公主皇冠、森林裡的磨菇、蝴蝶和仙子，充滿了夢幻與童趣，全系列總共有77件作品，致敬今年是第77屆坎城影展，別具意義。

蕭邦橡樹彩寶項鍊以純手工打造，工序歷經長達6個月。（CHOPARD提供)

自1998年以來，蕭邦就一直是坎城影展的官方贊助商，每年都會為紅毯上的熠熠明星打造珠寶與腕表，今年聯合總裁與藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以童話故事為創意構思紅毯系列珠寶，安徒生童話中的仙女、神秘森林、奇形怪狀的高聳橡樹、森林裡的小動物、昆蟲和雀鳥等，都是她創作的靈感來源。

蕭邦蘑菇戒指是以各色鑽石漸層排列，讓人忍不住讚歎。（CHOPARD提供)

例如一款橡樹彩寶項鍊是以倫理道德標準的玫瑰金和鈦金屬緊密交織，集結4位工藝大師以精彩工藝純手工打造，工序歷經長達6個月，鈦金屬薄片上鑲嵌沙弗萊石，可愛花朵則是由豔麗的水滴形切割黃色藍寶石組成，並裝飾精雕細刻的鈦金屬彩色橡果，完義詮釋象徵生命與力量的大橡樹。

蕭邦鈴蘭鈦金屬胸針，鈴蘭是以微鑲鑽石詮釋可愛的鐘花。（CHOPARD提供)

鑲有兩顆梨形切割海藍寶石的蝴蝶耳環，成雙成對。（CHOPARD提供)

讓人忍不住讚歎的可愛蘑菇戒指，是以符合倫理道德標準的玫瑰金打造，蘑菇內側有精緻細膩的直間羅紋，頂部鑲滿白色、橙色、干邑色和棕色的鑽石，並以漸層巧妙排列，猶如雨後草地上的蘑菇閃耀著光芒。

蕭邦仙子耳環，仙子展開由珍珠貝母編成的翅膀，棲息在橡樹葉上，仙氣飄逸。（CHOPARD提供)

蕭邦以鈦金屬與各色寶石打造玫瑰花項鍊，讓人聯想到童話故事《美女與野獸》。（CHOPARD提供)

蕭邦打造童話故事中王子與公主的皇冠，奢華夢幻。（CHOPARD提供)

靈感源自「青蛙王子」的紅碧璽青蛙戒指，黃金戒指鑲著一顆17.7克拉的紅碧璽主石，兩側各有一隻以鈦金屬和梨形祖母綠組成的小青蛙，就像是拱著尊貴的皇冠。

另一款鈴蘭鈦金屬胸針，鈴蘭是以微鑲鑽石詮釋可愛的鐘花，並以符合倫理道德標準的黃金打造小雌蕊，為了減輕重量，枝莖採用堅硬耐磨又輕盈的鈦金屬，並以陽極氧化工藝上色，在光線折射下會產生神奇多變的光澤，可完美襯托寶石之美。

鑲有兩顆梨形切割海藍寶石的蝴蝶耳環，成雙成對，可愛的仙子耳環，仙子展開由珍珠貝母編成的翅膀，棲息在橡樹葉上，仙氣飄逸，優雅脫俗，卡羅琳舍費爾擺脫墨守成規的珠寶語言，突破大膽創舉與極限，勾勒一個充滿夢幻的童話世界。