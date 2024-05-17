32歲知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，昨(16日)他穿灰色T恤，戴墨鏡和口罩到中檢報到，他淚崩抱母親道別，女友篠崎泫則站得遠遠的目送他。網友挖出Toyz還沒認戀時，就在直播中點名篠崎泫到時不要送會客菜給他，改送3張穿著裸露的照片，好讓他完成生理需求。

網友挖出之前Toyz在直播談到官司時，篠崎泫就低調上線留言說：「我會給你7天的會客菜」，Toyz念出後打趣回應他不要會客菜，「我希望呢篠崎泫妳可以寄信給我，然後裡面寄信呢它有一個規定，就是每一封信寄進來的時候，妳可以放3張照片，因為我很喜歡妳啊」，還要求要是比較裸露性感的，讓他可以打手X。

Toyz先前直播談案情，篠崎泫留言說要送會客菜。（圖／翻攝自 Youtube）

Toyz向篠崎泫深情告白。（影音／取自 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

Toyz接著說想要福利照的原因是，覺得在獄內收到明星的色情照片，「那可叫有面子」，因此要求篠崎泫可以答應他的要求，網友見此紛紛洗版留言罵Toyz「好色」，還有人問兩人是否已經在交往，Toyz當時回應：「我這種垃圾配不上人家啊再說再說」。對此，篠崎泫則正面回應問Toyz：「需要很大張嗎？」Toyz表示：「不用不用，Size我到時再跟妳說」，並喊話如果到時他被關出來，篠崎泫若還沒找到男友可以考慮他。

Toyz先前直播點名要篠崎泫送他裸露照。（圖／翻攝自 Youtube）

沒想到Toyz在入獄的前一天，大方公開已經和篠崎泫交往中，表示兩人在一起的故事很精彩，可說是克服萬難，篠崎泫如果愛錢大可以有更好的選擇，知道他有案子纏身還是願意選擇他。至於兩人被傳結婚，Toyz說目前他的情況不適合結婚，指心疼女方要背「毒蟲女友」的稱號，希望大家多多體諒篠崎泫。

Toyz稱拿到照片是為了解決生理需求。（圖／翻攝自 Youtube）

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