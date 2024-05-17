屏東縣人口持續減少，衝擊下屆縣議員席次，全縣若在2026年地方選舉前未達80萬人，將從現有55席降為43席。為搶救縣議員席次，屏東立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華在立法院「地方制度法」修法中，將「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的門檻，下修為70萬人，希望不要讓屏東的民意管道受到任何的減損。

徐富癸表示，他過去曾擔任屏縣府民政處長，對於縣內的人口結構、不同區域的人口變化，一直有清楚的掌握，屏東縣幅員遼闊，南北狹長超過100公里，轄內有平地、山地、離島，在少子化加上老化的衝擊下，使得人口自然增加率已經呈現負成長，再加上勞動力及產業發展的因素影響，全縣的總人口數持續地下降。

徐富癸指出，多年前屏東的立委席次從3席降為2席，現在更嚴苛的挑戰是，在基層為在地縣民發聲的縣議員席次，如果依目前地方制度法的規定，人口數低於80萬人，下屆議員席次最多會減少12席，屆時很多縣民將很難找到縣議員來幫忙爭取權益或代為解決問題。

徐富癸說，如果地制法相關條文不修法，對屏東縣將產生嚴重的影響，因此，他在黨團會議協商時，提出修正地方制度法第33條第2項第2款，有關縣市議員總額的規定，主張下修「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的門檻，把人口數從80萬人調整為70萬人，這個版本最終在黨團會議得到討論及認同，已經獲得各政黨委員的支持。

根據屏東縣政府民政處統計，屏東縣人口在1969年達81.7萬人，之後持續成長，1997年甚至達到91萬多人高峰，此後呈現小幅上下波動，從2002年起人口開始逐年減少，截至今年4月底，全縣人口為79萬2856人，與2023年底相比，屏東縣人口持續減少了2141人。

依地方立法機關組織準則規定，人口超過40萬人至80萬人的縣市，議員最多不得超過43人；人口超過80萬人至160萬人的縣市，議員最多不得超過57人。