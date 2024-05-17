金鐘主持人黃子佼持7部未成年少女不雅片一案，本來獲緩起訴2年、繳國庫120萬、寫1200字悔過書，今（17日）大逆轉，北檢續查後依違反兒少性剝削條例，向黃子佼提起公訴。稍早，女律師李怡貞發文嘲諷黃子佼：「機率這麼低你都辦到了真的不簡單。」

李怡貞在臉書粉專揶揄：「恭喜黃子佼，被起訴了！繼登上BBC熱搜後，緩起訴後又起訴了，機率這麼低你都辦到了，真的不簡單。」還在留言區用自嘲的方式挑釁黃子佼：「我一樓一鳳事務所就監督你到看能不能被判刑進去撿肥皂」、「可以來委任一樓一鳳事務所啊，幫你進去關好關滿」。

李怡貞酸黃子佼。（圖／FB@女人大律師李怡貞）

李怡貞貼出中時新聞網的報導，喊話要監督到黃子佼進監獄。（圖／FB@女人大律師李怡貞）

李怡貞過去常砲轟黃子佼，事後發現事務所Google名稱被惡意竄改「一樓一鳳事務所」，還被刷一堆負評，讓她氣到痛罵：「手段噁心低劣，什麼東西都可以牽扯到性。性成癮是嗎？一樓一鳳咧，你們現在做的事情，都可以代表黃子佼有多噁心」。

待氣消了之後，李怡貞再發文指出，事務所被改成一樓一鳳其實很有創意，「只不過用的字詞就直接讓人聯想到應該是黃子佼相關人等幹的報復性行為，也是蠢得徹底。」

黃子佼持少女片案，原本是緩起訴處分，但引發外界批評判太輕。案經再議，台灣高檢署認為北檢偵查未完備，將本案發回北檢，命令續行偵查，北檢續查後今（17日）提起公訴。

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