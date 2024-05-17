俄烏交戰2年多，最近俄軍在前線獲得進展，並罕見任命經濟學家貝洛索夫（Andrei R. Belousov）擔任防長，外界都在關注俄羅斯下一步動向，而BBC也推測，俄軍可能在接下來的幾周發動的攻勢。

BBC報導，烏俄目前在烏克蘭東北部邊城沃爾臣斯克（Vovchansk）交戰，俄羅斯試圖奪取烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區的大片領土，這迫使烏軍從烏東前線調兵增援東北。因此，俄總統普丁想要建立「緩衝區」（Sanitary Zone），以保護鄰近的烏克蘭貝爾哥羅德（Belgorod）地區。而外界推測，俄羅斯的下一步，可能會是繼續進攻在哈爾科夫州和隔壁的蘇米州（Sumy）。

🇷🇺⚔️🇺🇦❗️DESTRUCTION OF MLRS VAMPIRES SHOOTING BELGOROD AT NIGHT WITH AN ISKANDER-M ATTACK.



Kharkov region



Russian Forces followed this creature for several days.

It was this MLRS《Vampire》working every day in Belgorod and with it 2 other BM-21《Grad》vehicles. Their distance… pic.twitter.com/Tw5uKf5MVp — dana (@dana916) May 17, 2024

俄羅斯前防長、現任國家安全會議秘書長蕭依古說，軍隊正向各方向推進，之前甚至有烏克蘭軍人說，「俄羅斯人就直接走進來，沒有任何地雷區。」然而，基輔和某些西方評論家認為，以目前俄軍的兵力來說，不足以佔領擁有140萬人口的哈爾科夫。

正在探視哈爾科夫的烏克蘭總統澤倫斯基說，儘管情況仍舊艱難，但該地區「總體上得到控制」。另外，基輔軍事和政治研究中心主任穆延科（Oleksandr Musiienko）也說，「俄羅斯軍隊的戰略意圖在於，包圍以哈爾科夫為中心的地區」，這樣一來，他們不但能建立一個10-15公里縱深的緩衝區，還能擁有攻擊哈爾科夫的選擇權。