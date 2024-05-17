中市93歲張姓榮民日前上午外出買早餐走失，正義派出所獲報處理，發現爺爺右臂有醒目刺青「精忠報國」字樣、手持「不求人」，經協助返家、並聯絡兒子張男照顧。4小時後，同員警又獲報迷失老人，到場赫見又是「精忠報國」爺爺，經聯絡才知張將老父接去工作的市集、就近照顧，只稍不留神竟再走失，感謝警方1天兩度救援。

中市第三警分局正義派出所徐姓及宋姓員警，11日上午9時許獲報南區五權南路的超商發現走失老人。員警到場發現走失的爺爺右手臂刺有「精忠報國」字樣，只帶1支「不求人」出門，且鄉音重、又重聽，一時說不清楚住處，員警將他將帶回派出所調查。

「精忠報國」爺爺再度走失，警方1天兩度救援。（台中市第三警分局提供／陳淑芬台中傳真）

經警詢問及查證身分，查出93歲張姓爺爺，與兒子張男同住，住家距離超商不到200公尺，當天獨自在家，一早出門買早點，因認知功能退化而走失了，警方協助送他返家，並打電話給張，提醒照料。

當天下午1時許，徐姓員警又獲報某大學有老人走失，徐警到場一眼認出就是「精忠報國」爺爺，又再聯繫張。

張說，他當天一早去參加校園小農市集擺攤，得知老父走失，即趕回家將父親帶到市集，就近照顧。沒想到，他忙得分身乏術，僅稍不注意，老父又不見人影，正焦急地在校園找人。

對老父1天內兩度走失，張對員警深表歉意，並感激一再協助找到父親。