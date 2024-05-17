每天洗澡用的蓮蓬頭容易卡垢，有研究發現，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，沒清的話細菌含量比馬桶水更多，長期下來對人體健康恐有不良影響。家事達人陳映如教民眾清潔方法，在臉盆內加入溫水及過碳酸鈉，將蓮蓬頭放進去浸泡約30分鐘，汙垢會飄出來，拿舊牙刷稍微刷洗，再用清水沖乾淨就完成，洗完的蓮蓬頭煥然一新。

根據外媒《woman's world》報導，英國曼徹斯特大學研究發現，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，未清潔的蓮蓬頭，細菌含量比馬桶水更多，等同用馬桶水洗澡，細菌滲入皮膚、耳朵或眼睛，長期可能對人體造成不良影響。

報導指出，建議民眾每周擦拭一次蓮蓬頭，至少每個月進行一次深度清潔，徹底清除水垢。

陳映如曾在臉書分享清潔方法，在臉盆內加入溫水和一匙過碳酸鈉攪拌均勻，接著將蓮蓬頭浸泡在水裡約30分鐘，泡完後大多汙垢已被分解，拿舊牙刷稍微刷洗，最後用清水沖掉就完成。

陳映如貼出對比照，清洗前的蓮蓬頭洞口及凹槽處卡滿黑色汙垢，看起來相當嚇人，洗完後汙垢掉光、煥然一新。