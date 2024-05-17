關注美股表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌38.62點，或0.09％，收在39869點；標普500指數下跌11.0點，或0.20％，收在5297.1點；Nasdaq指數下跌44.06點，或0.26％，收在16698.3點；費半指數下跌27.5點，或0.54％，收在5017.54點。

美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌。繼前日公布CPI數據加速降溫之後，昨日公布包含初領失業救濟金人數、新屋開工、營建許可、工業生產等數據，表現均不如市場預期，提振降息預期，且美國零售巨頭沃爾瑪(WMT-US)公布財報後飆漲近7％，帶動道瓊指數首次突破40,000點大關。

然而，包含FED紐約分行主席Williams、里奇蒙分行主席Barkin、克里夫蘭分行主席Mester，的政策態度並未因4月CPI數據公布而有所改變，都發表仍須等待更多數據證明通膨降溫的看法，造成美股主要指數在盤中創下新高後、漲多拉回，尾盤收低。

統一投顧分析，美國4月核心CPI年增下滑至3.4％，符合市場預期，聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調，美國十年期公債殖利率下滑4.4％之下，有利科技股評價，另外NVIDIA即將公布財報，6月Computex電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行，為科技股再添動能。台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變。操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。

此外，520最後倒數，市場聚焦新任總統賴清德及其內閣團隊新官上任政策走向，就職典禮中賴清德對其兩岸政策的論述也至關重要。先前兩岸針對恢復觀光均釋出善意，研判其演講內容可望趨於和緩，對相關概念股，包括：航空、旅行社、飯店餐飲股，將有所助益。