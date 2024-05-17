外界關注蔡英文總統520之前是否特赦前總統陳水扁，但由於蔡英文「礙於內閣已總辭」無法特赦陳水扁。對此，高雄市長陳其邁17日受訪時認為，特赦屬於總統職權，他予以尊重，也希望未來新政府基於司法、政治及減少社會對立的情況來綜合考量。

陳其邁表示，特赦屬於總統的職權，這部分他尊重，但是因為扁案已經經過非常久的一段時間，他們也非常關心阿扁總統身體的狀況，也希望說未來的新政府能夠基於整個司法面、政治面以及減少社會對立的情況之下，來綜合考量。

扁子、民進黨籍前高市議員陳致中在16日於臉書發出聲明後，17日上午再度補充說明，陳致中指出，特赦不包括未定讞案件，在瑞士被特偵組凍結的帳戶一部分關連國泰併世華金改案（最高法院發回更審後，目前是一審無罪狀態），實際上不會因特赦而解凍，就算特赦了還是凍結狀態，沒有人可以動用，一樣要看後續法院審理如何認定。

陳致中表示，扁家的立場從當年到現在沒有改變，選舉錢（選舉結餘款）取之於社會、用之於社會，願作社會公益使用，不可能為子孫私用，但也不可能認罪表態為不法所得，沒有的事情就是沒有。

陳致中說明，特赦是憲法賦予總統的政治特權，只有總統有權發動。有指陳前總統有主動權、鑰匙在他手上云云，無論從法律層面或實際層面觀之，恐屬誤解，這種講法對他不公平，也可能傷害特赦的本意。