南投縣竹山秀傳醫院13日發生車禍，一名婦人遭水泥車撞倒捲入車底。加護病房醫師陳志金轉發現場照片，指出秀傳醫院的2名急診護理師到現場後，立刻趴進車底為傷患注射點滴。英勇救人的畫面吸引上萬人狂讚，陳志金也解釋說，鑽到車底打點滴是為了建立靜脈通道，方便打點滴和輸血，這樣能在移出傷者前，穩定傷者的生命跡象。

ICU醫師陳志金昨在臉書上分享，一名婦人遭水泥車撞倒捲入，秀傳醫院的兩名急診護理師立刻衝到現場，趴進車底下為傷患注射點滴，再由消防人員以油壓剪撐起車輛救出傷者，真的很感謝英勇救人的護理師。

陳志金表示，很多網友好奇詢問「為什麼要鑽到車底去打點滴？」這是因為要先建立靜脈通道，可以注射止痛及急救藥物。若失血量多、心跳快或血壓低，可以先打點滴、輸血，在傷者被移出以前，就先穩定傷者的生命徵象。

驚險照片吸引1.2萬多人朝聖，不少網友留言討論，「真的是上天派來的白衣天使，辛苦了」、「好感動，護理師真的很重要」、「謝謝護理師，看到照片整個雞皮疙瘩都起來了，很偉大」、「看到這個畫面會讓我想流眼淚」。