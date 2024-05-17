樽海鞘就像海洋中的透明果凍，群體生活時，排列還會同方向，且單方向排水推進。（陳盡川提供／許逸民澎湖傳真）

海中的樽海鞘看過嗎？澎湖西嶼有民眾夜釣時，就還誤以為是肉靈芝（俗稱「太歲」）的一種。而一長串外形像透明果凍的樽海鞘就像一排透明的寶特瓶，有趣的是這透明體內有個像核狀的物體，就是樽海鞘進食和排泄一體的「洩殖腔」。還有研究指出，這種獨一無二的生理構造，可以有效減緩溫室效應，因為能大出有富含碳的糞便，並快速沉入海底，更可能是底棲生物的潛在長期食物來源。

水試所澎湖漁業生物研究中心指出，形似水母的樽海鞘，是濾食性生物，為海洋膠體性浮游動物，屬於脊索動物門，形狀多樣，一般呈桶狀，可利用身體的纖毛擺動，將水流引入口，再以黏膜網濾食水中的有機顆粒。其在海洋中扮演次級生產者的角色，透過食物鏈將碳及能量往高階生物傳遞。

樽海鞘就像海洋中的透明果凍，聚集一起就像一整排海中的寶特瓶，而且同方向。（陳盡川提供／許逸民澎湖傳真）

在海中，可能單體優游，也可能和同伴聚集在一起成長條狀。有趣的是，形成帶狀或環狀的樽海鞘群體生活時，排列還會同方向，且單方向排水推進。

澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅說，樽海鞘游泳能力弱，沒主動的活動能力，通常漂浮在海水表層，隨著波浪、海流來移動，因此在南、北風季節交替時，就會大量出現停留。

然而，大量樽海鞘的群聚會對漁業的漁獲量造成不利影響，因其數量過於龐大時還會堵塞漁網，妨礙漁撈作業。像日本就有樽海鞘纏上漁網，因為本身黏液卡在網線纏繞處，讓魚網幾乎只要下海一次，就幾乎無法使用，而且增加其重量，更造成漁船起網困難。