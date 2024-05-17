國中教育會考明天登場，適逢雲林縣無形文化資產「六房媽過爐」活動早上6點發炮起駕，將從虎尾鎮過爐到斗南，並在斗南鎮市區遶境，縣府教育處呼籲虎尾、斗南各國中考生務必提早出門。

國中教育會考於明（18日）、後（19日）舉行，六房媽祖神轎18日也將在早上6點從虎尾鎮中溪里紅壇出發，沿途行經中溪路、平和橋、斗南小東里大同路、大德工商旁防汛道路、新光陸橋至崙仔進興宮作為斗南股遶境起點，隨後在斗南市區遶境，今年預計超過10萬人隨香。

教育處呼籲斗南鎮、虎尾鎮會考考生明（18日）要提早出門或避開過爐遶境路線，以免塞車影響考試。

雲林縣有8個會考考場，斗六高中、斗六家商、西螺農工、虎尾農工、虎尾高中、土庫商工、北港高中、北港農工；斗南鎮未設考場，轄區內斗南國中、東明國中考生必須前往斗六高中或虎尾高中應考；虎尾鎮考生須赴虎尾農工、虎尾高中應考。