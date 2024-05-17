國道警察局第六大隊昨（16日）深夜接獲通報，國道3號公路北向50公里有車輛逆向行駛，因為太過危險，員警實施封閉車道管制再行攔檢該車制止其違規行為，並在國三北62公里處攔停該車。該70多歲林姓老翁因路況不熟誤入國道，家屬也稱疑有失智情形，警方將開罰6000元至3萬6000元罰鍰，並函送桃園地檢署偵辦。

警方表示，16日晚間23時27分接獲通報國道3號公路北向50公里（三鶯出口匝道）有車輛逆向駛入，立即派遣巡邏車前往查看，現場員警為防止發生對撞事故，實施封閉車道管制再行攔檢該車制止其違規行為，所幸過程未發生人員受傷，於23時42分於國道3號公路北向62公里處成功攔獲該車，並於23時56分排除，該車輛違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款(在高速公路或快速公路迴車、到車、逆向行駛)之規定，處汽車駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並依規定製單舉發，並依規定函送桃園地檢署。

70多歲林姓老翁因路況不熟誤入國道，家屬也稱疑有失智情形，警方將開罰6000元至3萬6000元，並函送桃園地檢偵辦。（翻攝照片）

經查該車駕駛70多歲林男，駕駛自小客車因路況不熟誤入國道，經通知家屬到場表示該名長著疑有失智情形，家屬對員警積極認真勤務作為防止危害發生，表達感謝與肯定。

第六大隊呼籲，用路人行車應遵守交通規則，注意號誌、標誌及標線，若錯過交流道出口，不可有逆向或倒車之行為，應下一個出口重新規規畫行駛路線，避免危及自身及其他用路人之安全，更容易釀成重大事故，誤上國道，應立即停靠路肩後人員至護欄外等安全處所撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛之安全。