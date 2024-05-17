替詐團辯護的鄭鴻威律師本周一（13日）因涉洩密遭台北地檢署起訴，當移審台北法院召開羈押庭時，公訴檢提及鄭暗藏300萬元贓款，放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內。台北地檢署今天（17日）指揮廉政署與調查局搜索，並約談石育恩到案說明。

據了解，搜索位置包括石的辦公室及宿舍，目前搜索仍進行中。北檢表示，不予證實。

北檢13日依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的法務助理林佳毅與會計師李昊承，起訴書指出，鄭去年加入連柏瑋所屬「銀河車隊–美國」犯罪集團，負責處理車手遭檢警查緝後相關法律事務，由鄭派案給律師，替車手安排辯護人，扮演詐團軍師。

律師黃耕鴻和楊雅涵去年共同擔任車手辯護人時，黃無故竊錄偵查庭開庭過程不公開活動，傳送錄音檔給楊雅涵，疑在陪偵過程監視車手是否供出上游成員，掌握筆錄內容，供詐團風險管控、調派人力維持運作。

全案移審北院羈押庭時，公訴檢指控，鄭暗藏300萬元贓款在同窗好友的法院辦公室內，但鄭當庭反駁，辯稱這筆錢是請石物色預售屋的「工程款」，未涉及不法；橋頭地院當晚聲明，是自媒體報導甫知悉石法官收受現金，並放置辦公室一事，已進行內部自清調查。

石育恩為政治大學法律系畢業、司法官學院62期結業，去年8月底分發到橋頭地院任職，原本擔任一般刑庭法官，此案爆發後，改調刑事簡易庭法官。

此外，檢方偵辦時，發現涉案律師朱一品的女友是桃園地檢署檢察官吳亞芝，吳女還鼓勵朱「這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，北檢已為此報請高檢署調查是否有行政不法，桃檢也主動分案展開調查。

北檢強調，為維護司法權的有效行使與民眾信賴，本案是否尚有其他律師或司法人員涉案，仍將持續清查、偵辦。