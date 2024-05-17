民進黨嘉義市議員林煒軒今年1月28日疑遭人設局以「假車禍」毆打受傷，檢方今天（17日）偵結起訴郭三賢等5名嫌犯，但林煒軒指控此事涉政治恩怨有黃敏修市議員幕後教唆，檢方近日傳喚黃敏修到案說明後已請回。

嘉檢發言人江金星主任檢察官表示，林煒軒議員提告某市議員涉及教唆傷害、妨害自由罪，但經查欠缺直接及間接證據，因事證不足，另為不起訴處分。黃敏修曾表示，近日曾到地檢署說明，但絕未涉案，且不排除對林煒軒提告。

林煒軒與李姓助理今年1月28日上午7時35分許，在嘉義市世賢路二段地下道，遭人以行車糾紛為由，被楊姓、吳姓男子持甩棍毆打、辣椒水噴灑受傷案件，檢警調查，郭三賢、江姓男子、吳男、楊男、江男涉嫌，對這5人起訴妨害自由罪，另有林姓男子逃亡遭通緝。

檢警追查出林煒軒去年11月間在市議會會館附近，曾被江姓男子製造假車禍受傷，此後有人提醒他小心可能被設局，檢警循此線索鎖定江男，而江男經人通風報信，躲起來避風頭，日前被逮，現羈押禁見中。

檢警還查到江男去年底多次與郭三賢聯繫，且郭男今年1月28日曾至嘉義高鐵站接吳男、楊男到嘉義市熟悉市議會、玉山會館等處，並由林男付8000元給吳、楊作為在嘉義生活的開銷，目的是讓楊、吳監視掌握林煒軒的動向，再伺機動手。