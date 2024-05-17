俄國總統普丁訪問中國，引起德國媒體廣泛關注。據法國廣播電台引述德國《時代周報》分析，普丁訪問中國是為了消除困惑。對中國國家主席習近平來說，普丁是一位棘手的夥伴，但普丁不應輸掉烏克蘭戰爭。而中國向俄羅斯提供軍事援助的可能性不大

德國新聞網站t-online.de表示，普習會是一次巨頭會晤。普丁在選舉後的首次出訪就來到了中國，他強調了與習近平的深厚友誼。但訪華背後的真正原因是什麼呢？普丁訪華發出了明確訊號：中國現在是而且依然是俄羅斯最重要的合作夥伴。普丁希望進一步深化雙邊關係。在可能的情況下，利用它們為莫斯科帶來優勢。普丁對北京的訪問表明，中國對他來說有多麼重要。普丁率領龐大代表團訪華，也凸顯了這一點。

事實上，全球形勢錯綜複雜。兩年多來，俄羅斯一直在對烏克蘭發動殘酷的侵略戰爭。戰爭現在進入了消耗戰。俄羅斯還因西方經濟制裁而不得不苦苦掙扎。但這些制裁未能迫使普丁停戰，而只是讓他運作戰爭變得更為困難。這裡，中國就可以發揮作用了。儘管發生了戰爭，但這個遠東巨人仍然勇敢地站在俄羅斯一邊。北京並不直接向克里姆林宮軍隊提供武器，而是提供所謂的軍民兩用商品。中國還在其他層面幫助莫斯科抵消與西方貿易崩潰而造成的赤字。

普丁率領龐大代表團訪華的目的大概是為了軟化中國，因為與中國的關係絕非一帆風順。普丁依靠國外的武器交付，才能按目前的強度繼續進行烏克蘭戰爭。中國尚未提供武器，但俄羅斯希望改變這一狀況。漢學家Klaus Mühlhahn指出，俄中兩國關係主要是建立在普丁和習近平的夥伴關係上，而不是建立在兩國深厚的交往上。他認為，中國直接向俄羅斯提供軍事援助的可能性不大。

德國《世界報》表示，中國是俄羅斯在世界上的最後一名大夥伴。普丁訪華，旨在加強經濟和軍事聯盟。對烏克蘭和平來說，這是一個壞消息。美國對中國進口產品施加高額關稅，讓中國面臨更大壓力。中國有興趣讓戰爭繼續下去。普丁訪華使和平可能變得遙遠。