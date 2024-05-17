蘋果華為「仙拚仙」 台積電成最大贏家？【中時財知道】EP12謝明智 @Wantrichchinatimes #蘋果 #ipad #M4 #apple #台積電 #美國 #台灣

台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日傳出意外，因廢硫酸外包清運槽車減壓意外，導致一名卡車司機死亡，外媒《GlobalData》撰文指出，台積電在美國設廠不斷碰壁，這起事件再添1大打擊，最壞情況可能讓台積電放棄美國作為投資目的地。

GlobalData Thematic Intelligence 資深分析師Mike Orme 表示，台積電面臨來自蘋果等公司的要求赴美設廠，他們擔憂台灣存在許多影響供應鏈的問題，包括地震、缺水以及大陸的入侵、破壞或封鎖威脅。

台積電計畫在美國亞利桑那州蓋3座工廠，累積投資金額650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目。但台積電在美國遇到了重大挑戰，包括缺工、員工文化衝突等。

報導指出，日本積極邀請台積電設廠，加上台積電在美國不斷碰壁，這次又遇上卡車爆炸造成人員死亡，可能會對台積電美國廠造成難以挽回的傷害。

報導認為，在全球擴張迫在眉睫的背景下，台積電在美國業務的延誤和招聘困難，可能會導致台積電放棄美國作為投資目的地。