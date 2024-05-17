2020年台中發生駭人聽聞的雙桶屍命案，徐德益及林宥廷等人共同殺害16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子並裝桶棄屍，台中高分院將徐德益判處死刑，林宥廷手段殘忍判處無期徒刑，張集喬等人判處定應執行刑有期徒刑10年以上，除了徐德益死刑上訴未審結外，最高法院駁回其他人上訴，判刑確定。

本案是因16歲蔡姓少女及54歲黃姓男子經家人通報為失蹤人口，檢警接獲檢舉疑遭殺害循線追查後，2020年11月16日陸續拘提徐德益等7名成員到案，並前往苗栗縣銅鑼山區搜索，查獲裝有黃男屍體塑膠桶，且在徐男的住家起獲裝有蔡姓少女屍體的塑膠桶。

王閔正（另案殺人罪各判刑20年與10年2月，遺棄屍體罪判刑1年10月定讞）與徐德益及陳姓少女（另案審結），因與王閔正之同居女友蔡姓少女有嫌隙，2017年5月間蔡姓少女先在1樓客廳飲酒，由徐德益假藉神明起乩，指責蔡不知檢討，並一直要蔡喝酒，後來蔡因不勝酒力返回2樓房間休息。

王閔正、徐德益等人尾隨上樓，用鐵鎚重擊蔡之頭部致其昏厥在床上，徐德益再持刀殺死蔡，數日後，3人合力將屍體以塑膠袋包裹並裝進大型塑膠桶內。再將塑膠桶搬移至王閔正家所有之農地，並由陳姓少女在桶外寫上有毒勿碰之標語，之後再載往養狗場藏放。

另徐德益、林宥廷、張集喬等7人在2019年將黃姓男子強押上車，對黃注射毒品海洛因後，持槍朝黃之頭部射擊致死，數日後，共同將屍體裝入新購買之橘色塑膠桶內，另倒入2至3包之水泥粉後，棄置於苗栗縣竹林旁，2020年11月18日被警查獲。

台中高分院考量林宥廷為殺害黃姓男子的主要實施者，手段殘忍，且犯後共同遺棄屍體，未賠償被害人家屬之損害，判處無期徒刑及褫奪公權終身，張集喬等人其餘犯罪，均以行為人之責任為基礎，審酌量刑事由，條規定事項，分別判處定應執行刑有期徒刑10年以上。