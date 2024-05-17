37歲歌手謝和弦和前妻Keanna（戴一軒）2020年離婚後就多次互槓，Keanna對此以侵害配偶權提告謝和弦和現任太太陳緗妮，2021年11月最高法院二審判謝和弦和太太須賠償Keanna新台幣120萬元。Keanna近期常控訴兩人欠債未還，謝和弦昨(16日)發文表示自己已經準備好錢要繳清，並嗆前妻：「謝謝妳害我，到時拿到錢香腸就請閉嘴囉」。

近期，Keanna發文回應流產之事，主因是網紅陳沂質疑她只會消費前夫，Keanna則發文淚訴過去小產經驗，如今謝和弦常在臉書上針對她，「人家欠妳錢，妳會不會追討？一毛錢不還給妳，強制執行還惡意脫產，妳會不會生氣？當人家誤會妳，妳會不會陳述？會不會解釋？」

謝和弦發文。（圖／翻攝自 Threads）

對此，謝和弦回應，過去因從勒戒所出來時成立音樂公司，手上早就累積了超過120萬資金，但都是辛苦賺來的奶粉錢，他們不是不想還，「只是想看看一個沒有工作能力的人，沒人包養為了錢可以瘋成什麼樣子」，並批評前妻「原來38歲的成年人也會吵著要喝奶」，談到兩人未出世的孩子，謝和弦更認為前妻裝可憐，「有聽到心跳聲我會負責也才算真的懷孕吧，沒心跳的胚胎在那邊賣慘老天爺都有在看」。

Keanna反嗆。（圖／翻攝自keanna_taiyh_kt IG）

最後，謝和弦宣告這筆錢不會不還，「我們會請律師去法院把金額確認過，把那用謊言包裝騙來的錢全數繳清，一切遵照法律程序，後續請找我們的律師，謝謝妳害我，到時拿到錢香腸就請閉嘴囉」，Keanna則隔空回應說，到法院確認債務只要幾個小時，而且謝和弦與陳緗妮都有她電話號碼，「確認完後，（傳）訊息（給）我，我給你們匯款帳號，你並不需要律師！5/24號前我要出國，請在那之前全數還我」。