國際金價狂飆，越南民眾瘋狂搶購，推升當地每兩黃金價格比國際金價高出約1700萬越南盾（約台幣2.1萬元），價差相當驚人。越南公安部副部長黎國雄呼籲，國家銀行應增加干預機制，以穩定黃金市場。

越南網路媒體《VnExpress》報導，上周，西貢珠寶公司（SJC）金條一度突破每兩9200萬越南盾（約台幣11.6萬元），創下新天價，經官方喊話後，每兩價格跌至9000萬越南盾（約台幣11.3萬元）以下，但目前當地每兩金價仍高出國際價格1700萬越南盾（約台幣2.1萬元）。

公安部副部長黎國雄表示，近期金價波動因素超級複雜，為了穩定市場，他建議政府指示越南國家銀行（SBV）針對黃金買賣價格、市場供需等採取干預機制，例如買賣價格最大價差做出規範，以及金條和黃金飾品生產加工等負起管理責任。

政府官員表示，他們對黃金市場問題也感到很頭痛，管理棘手原因之一是，民眾購買黃金並沒有要求開發票的習慣，商家也不會每次銷售都開立發票。

黎國雄建議，財政部研究對每筆黃金交易開立電子發票的規定，可防止無發票購買或無證金條非法向民眾出售，造成稅收流失。

據世界黃金協會（WGC）數據顯示，2022年越南消費43噸黃金，較2021年成長37%，為東協地區最高。

去年有高達81%的越南投資者將資金投入黃金市場，並表示會考慮持續投資貴金屬，其比例高於中國的72%、印度67%，以及全球的45%。

分析指出，全球政治、經濟情勢不穩定，加上越南房地產持續低迷，銀行存款利率下滑、股市獲利不佳，因此民眾投入黃金市場，推升越南金價飆高。